Песчаная буря вновь обрушилась на Пекин

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Еще одна песчаная буря, пятая по счету в этом году, обрушилась на Пекин в четверг, что привело к загрязнению воздуха, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на столичную метеорологическую службу.

По данным метеорологов, под влиянием монгольского циклона и сильных ветров песчаная буря продлится в Пекине до вечера четверга.

Как накануне сообщала метеослужба, песчаная буря приведет к повышению концентрации твердых частиц PM10 в столице Китая до уровня «сильного загрязнения» во второй половине дня. В этой связи жителям Пекина рекомендовано сократить время пребывания на улице.

В среду метеорологическая служба Пекина опубликовала «синий» уровень предупреждения в связи с надвигающийся песчаной бурей.

Напомним, что первая и самая сильная за последние 10 лет песчаная буря обрушилась на Пекин 15 марта.

В Китае действует четырехуровневая система предупреждения о погоде с цветной кодировкой для песчаных бурь, где красный цвет представляет собой наивысший уровень, за ним следует оранжевый, желтый и синий.