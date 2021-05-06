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    13:14, 06 Май 2021 | GMT +6

    Песчаная буря вновь обрушилась на Пекин

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    ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Еще одна песчаная буря, пятая по счету в этом году, обрушилась на Пекин в четверг, что привело к загрязнению воздуха, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на столичную метеорологическую службу.

    По данным метеорологов, под влиянием монгольского циклона и сильных ветров песчаная буря продлится в Пекине до вечера четверга.

    Как накануне сообщала метеослужба, песчаная буря приведет к повышению концентрации твердых частиц PM10 в столице Китая до уровня «сильного загрязнения» во второй половине дня. В этой связи жителям Пекина рекомендовано сократить время пребывания на улице.

    В среду метеорологическая служба Пекина опубликовала «синий» уровень предупреждения в связи с надвигающийся песчаной бурей.

    Напомним, что первая и самая сильная за последние 10 лет песчаная буря обрушилась на Пекин 15 марта.

    В Китае действует четырехуровневая система предупреждения о погоде с цветной кодировкой для песчаных бурь, где красный цвет представляет собой наивысший уровень, за ним следует оранжевый, желтый и синий.


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