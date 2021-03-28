Песчаная буря вновь обрушилась на Китай

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Песчаная буря обрушилась на Северо-Западный и Северо-Восточный Китай в ночь на воскресенье. Об этом сообщает Центральная метеорологическая служба Китая, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно прогнозам метеорологов, песчаная буря продлится до вечера воскресенья. Помимо Пекина она также затронет другие северо-западные и северо-восточные регионы Китая, в частности Синьцзян, автономный район Внутренняя Монголия, Нинся-Хуэйский автономный район, провинции Цинхай, Ганьсу, Шэньси, Шаньси, Хэбэй, Хэнань, Шаньдун, Ляонин, Цзилинь, Хэйлунцзян и город Тяньцзинь.

Центральная метеорологическая служба Китая объявила желтый уровень опасности из-за песчаной бури. Ожидается, что основная масса песка и пыли покинет Китай в период с 29 по 30 марта через северо-восточный регион страны.

Власти Пекина в воскресенье объявили о введении повышенных мер безопасности в связи с песчаной бурей. В ближайшие часы жителям китайской столицы следует «минимизировать время нахождения на улице». Видимость на дорогах во многих районах города составляет менее одного километра.

Напомним, что 15 марта первая в этом году сильная песчаная буря обрушилась на Северо-Восточный Китай, включая Пекин. Как тогда сообщил Пекинский центр мониторинга охраны окружающей среды, пиковая концентрация мелких твердых частиц PM 10 в центральных районах столицы в тот день превысила 8000 микрограмм на кубический метр. Концентрация мелких твердых частиц PM 2,5 превысила 500 микрограмм на кубический метр.

По оценкам китайских метеорологов, несмотря на песчаные бури, накрывшие Пекин в марте текущего года, пыльно-песчаная погода в столице Китая демонстрирует тенденцию к снижению. Для Пекина песчаные бури были особенно характерны в 50-х и 60-х годах прошлого века. Тогда количество пыльных дней составляло 18 и 9 дней. В 2010 году количество пыльных дней в среднем составляло 0,6 дня.