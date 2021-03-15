Песчаная буря обрушилась на Пекин и приближается в Южной Корее

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Песчаная буря обрушилась на столицу Китая Пекин в понедельник утром, в результате чего власти города объявили желтый уровень опасности, так как видимость в городе не превышала 1 километр, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Синьхуа.

В связи с песчаной бурей в международном аэропорту Пекина Дасин были отменены десятки рейсов, поскольку видимость в аэропорту снизилась до 400-800 метров.

По прогнозам метеорологического управления Китая, песчаная буря продлится по крайней мере до 14 часов дня, после чего ожидается, что видимость постепенно улучшится.

Согласно метеорологической службе, песчаная буря обрушилась со стороны Монголии из-за воздействия циклонов и сильного ветра. Буря пришла в северо-западную провинцию Хэбэй, соседнюю с Пекином, в воскресенье вечером, а затем двинулась в сторону Пекина.

По данным Пекинского муниципального центра экологического и экологического мониторинга, в понедельник концентрация опасных частиц PM10 в воздухе в большинстве районов превысила 2 000 микрограммов на кубический метр. Кроме того, высокая концентрация 3 572 микрограмма на кубический метр наблюдалась в районе Хайдянь Пекина.

Южнокорейское агентство Рёнхап также сообщило сегодня утром, что в конце этой недели качество воздуха в стране может еще больше ухудшиться, поскольку высокие уровни желтой пыли, со стороны Китая, по прогнозам, обрушатся на Корейский полуостров, который в течение почти недели подвергался сильным концентрациям ультра-мелких частиц пыли.

По данным Корейского метеорологического управления (KMA), желтая пыль из нескольких районов Китая и Монголии, а также пустыни Гоби, обрушится на Южную Корею рано утром во вторник.

Согласно заявления КМА, желтые пыльные бури в некоторых частях Китая и Монголии будут чрезвычайно сильными.

По мнению KMA, очень сильные ветры, достигающие скорости от 50 до 70 км / ч, вызванные сочетанием высокого давления, возникшего у озера Байкал, и низкого давления, возникшего в северо-восточном Китае, стали причиной желтых пыльных бурь.

Плотность и направление желтой пыли может меняться в зависимости от ее объема и воздушного потока, добавило управление.

Как сообщалось, в Монголии шесть человек погибли и 81 пропал из-за песчаной бури.