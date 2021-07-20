Пес Граф помог раскрыть преступление в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Прошедшая обучение в Алматы служебно-розыскная собака Граф помогла раскрыть преступление в Акмолинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в пресс-службе департамента полиции региона, Граф в текущем году прошел курсы поиска человека по запаховому следу в кинологическом центре МВД РК в Алматы.

«По завершении курсов Граф продемонстрировал положительные результаты и на практике. Так, во время работы по поиску преступника 17 июля в городе Есиль собака взяла след и за несколько минут вывела полицейских к месту, в котором находились похищенные металлические ворота», - сообщили в ведомстве.

Работающий с Графом кинолог, младший оперуполномоченный отдела криминальной полиции Есильского района Артем Караваев за добросовестное отношение к своим обязанностям не раз был отмечен благодарственными письмами МВД РК.

По словам полицейского, в работе со служебно-розыскной собакой нужен творческий подход к делу. Кроме того, А. Караваев считает, что местность, где проводится тренировка, должна соответствовать конкретным географическим и климатическим условиям, в которых используется собака.

«В условиях западных районов, где часто встречаются болотистые места, реки, а зимой много снега, применяют иной метод тренировки, чем в условиях среднеазиатской зоны, где преобладают пески, жара, нет снега», - добавил кинолог.

Благодаря неустанной тренировке полицейский вошел в тройку сильнейших кинологов по применению и дрессировке служебной собаки на межведомственных соревнованиях в кинологическом центре МВД РК.

Как добавили в полиции, за шесть месяцев текущего года служебно-розыскные собаки центра кинологической службы департамента полиции Акмолинской области участвовали в 265 случаях расследования преступлений небольшой и средней тяжести « по горячим следам». Раскрыто 185 преступлений, в том числе 95 краж, 42 мелких хищения, 11 фактов незаконного обращения с наркотическими средствами.







