Первый зимний благотворительный бал прошел в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - 5 миллионов тенге собрали на благотворительном балу в Актобе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

Участие в нем приняли более 200 госслужащих, предпринимателей, ветеранов, представителей молодежи, общественных объединений и фондов, уделяющих особое внимание сфере меценатства.

Благотворительный взнос за посещение бала составил 10 тысяч тенге, то есть только на входных билетах организаторам удалось собрать более 2 миллионов тенге для помощи нуждающимся. Помимо этого, общественным благотворительным фондам были переданы 3 миллиона тенге, вырученные на аукционе и средства, собранные в специально установленных ящиках.

«В рамках Послания Президента, программы «Рухани жаңғыру» и других госпрограмм в этом году по области реализовано множество благотворительных проектов - «Бақытты бала», «Туған жерге тағзым», «Мектепке жол», «Түлек.kz», «Ауыл қамқоршысы» и другие. Собравшиеся в этом зале поддержали эти проекты одними из первых. В результате, помощь почти на 6,5 миллиарда тенге была оказана более 508 тысячам жителей области. Хочу поблагодарить каждого неравнодушного актюбинца за участие в жизни родного края и отзывчивость», - сказал аким области Бердыбек Сапарбаев, приветствуя участников первого благотворительного зимнего бала.





Лучших меценатов области глава региона наградил за особое внимание к благотворительной деятельности, весомый вклад в решение социально-важных вопросов и неравнодушное отношение к острым проблемам актюбинцев. В частности, медали «Жомарт журек» аким области вручил финансовому директору ТОО «Реал Газ Энерджи», депутату городского маслихата Алтынай Мухановой, генеральному директору ТОО «Стройдеталь» Анатолию Симонову, учредителю реабилитационного центра «Дару», депутату областного маслихата Галымжану Елеуову и директору ТОО «Глобал Спецодежда» Надежде Шабаевой.







Кроме того, 20 студентам из Актобе и всех 12 районов области, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, а также отличившимся в уходящем году высокими достижениями в учебе, спорте и искусстве были подарены ноутбуки.

Отметим, первый зимний благотворительный бал прошел торжественно, но скромно: ресторану организаторы предпочли спортивный зал дворца единоборств, а обильному застолью - легкий фуршет с фруктами и прохладительными напитками.





