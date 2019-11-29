+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -16 °С
Алматы: -5 °С
USD 386.31 EUR 425.40
RUB 6.03 CNY 54.94
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Первый запуск спутников OneWeb с космодрома Байконур планируется в начале 2020 года

29 Ноября 2019 13:15
Поделиться:
Первый запуск спутников OneWeb с космодрома Байконур планируется в начале 2020 года

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – На космодроме Байконур идет подготовка к запускам 2020 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Украинцы предлагают Казахстану продолжить эксплуатацию ракетного комплекса «Зенит» на Байконуре
На Байконур доставлен космический корабль для следующей экспедиции на МКС Космическое древо Казахстана «Байтерек»: дорогу осилит идущий Старт космического  грузовика «Прогресс МС-13» с Байконура перенесен

На Байконур авиарейсом доставлены контейнеры с разгонными блоками «Фрегат‑М», которым в составе ракет-носителей «Союз-2» предстоит вывести на орбиту космические аппараты британской спутниковой системы OneWeb, сообщает пресс-служба Роскосмоса.

В июне 2015 года госкорпорация «Роскосмос» подписала контракт с компаниями Arianespace и OneWeb на 21 коммерческий запуск 672 спутников связи космической системы OneWeb на ракетах-носителях «Союз-2» с разгонными блоками семейства «Фрегат» с космодромов Байконур, Восточный и Гвианского космического центра, говорится в сообщении.

Планируется, что за счёт полного охвата поверхности Земли орбитальная группировка коммуникационных спутников OneWeb позволит обеспечить широкополосным доступом в сеть Интернет пользователей по всему миру.

По информации пресс-службы Аэрокосмического комитета Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, согласно графику запусков, первый запуск спутников OneWeb с космодрома Байконур запланирован на конец января 2020 года.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Освоение космоса, Байконур,
Поделиться:

Автор:

Сара Кабикызы

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz

Архив