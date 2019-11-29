Первый запуск спутников OneWeb с космодрома Байконур планируется в начале 2020 года

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – На космодроме Байконур идет подготовка к запускам 2020 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На Байконур авиарейсом доставлены контейнеры с разгонными блоками «Фрегат‑М», которым в составе ракет-носителей «Союз-2» предстоит вывести на орбиту космические аппараты британской спутниковой системы OneWeb, сообщает пресс-служба Роскосмоса.

В июне 2015 года госкорпорация «Роскосмос» подписала контракт с компаниями Arianespace и OneWeb на 21 коммерческий запуск 672 спутников связи космической системы OneWeb на ракетах-носителях «Союз-2» с разгонными блоками семейства «Фрегат» с космодромов Байконур, Восточный и Гвианского космического центра, говорится в сообщении.

Планируется, что за счёт полного охвата поверхности Земли орбитальная группировка коммуникационных спутников OneWeb позволит обеспечить широкополосным доступом в сеть Интернет пользователей по всему миру.

По информации пресс-службы Аэрокосмического комитета Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, согласно графику запусков, первый запуск спутников OneWeb с космодрома Байконур запланирован на конец января 2020 года.