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    16:11, 20 Март 2021 | GMT +6

    Первый зампредседателя палаты депутатов Парламента Чехии поздравил казахстанцев с Наурызом

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый заместитель председателя палаты депутатов Парламента Чехии, председатель Коммунистической партии Чехии и Моравии Войтех Филип поздравил казахстанцев с праздником Наурыз. Об этом передает МИА «Казинформ».

    «Уважаемые казахстанцы! Дорогие друзья! Позвольте от всей души поздравить вас по случаю международного праздника Наурыз! Казахстан для меня является родным, а люди, проживающие в этой прекрасной стране, дорогими для моего сердца.

    Мне очень симпатизирует Казахстан, самое главное богатство – это проживающие люди, казахи – это добрая, гостеприимная и великодушная нация. Праздник весеннего равноденствия - Наурыз великолепно сочетается с Казахстаном и его людьми, как сочетание яркого, нового, необыкновенного.

    В эти светлые праздничные дни желаю вам крепкого здоровья, счастья и успехов, народу Казахстана дальнейшего процветания!», - отметил в своем поздравлении Войтех Филип.


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