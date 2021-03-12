Первый зампредседателя Агентства РК по противодействию коррупции встретился с акимом Кызылординской области

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Сегодня первый заместитель председателя Агентства РК по противодействию коррупции Олжас Бектенов встретился с акимом Кызылординской области Гульшарой Абдыкаликовой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Олжас Бектенов представил нового руководителя департамента Агентства по Кызылординской области. Приказом председателя Агентства РК по противодействию коррупции от 9 марта 2021 года на должность руководителя департамента Агентства по противодействию коррупции по Кызылординской области назначен генерал-майор Канат Кожахметов.

Аким области Гульшара Абдыкаликова поздравила Каната Кожахметова с назначением на новую должность и пожелала успехов в дальнейшей совместной работе по выполнению поставленных задач Главой государства.

Канат Кожахметов родился в 1965 году в городе Алматы. Окончил Карагандинскую высшую школу Министерства внутренних дел и государственную академию при Президенте Российской Федерации.

Трудовую деятельность начал в 1987 году в органах внутренних дел.

С 1987 по 2009 годы занимал различные должности в органах внутренних дел Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Алматинской областей и г. Алматы, с 2009 по 2018 годы - в Министерстве внутренних дел.

С сентября 2018 года перевелся в Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции.

фС февраля 2020 года по настоящее время занимал должность заместителя руководителя департамента Агентства по противодействию коррупции по Атырауской области.