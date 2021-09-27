Первый зампред ПОФ «Nur Otan» о прямых выборах: Акимы вовлечены в проблемы села

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Прошедшие выборы сельских акимов показывают свои результаты: чувствуется высокий уровень ответственности избранных руководителей и их вовлеченность в проблемы населенных пунктов. Об этом в интервью интернет-проекту «Кто ответит» рассказал первый заместитель Павлодарского областного филиала партии «Nur Otan» Илья Теренченко, передает МИА «Казинформ».

«Чувствуется ответственность. Чувствуется вовлеченность в проблемы села, - поделился наблюдениями об итогах июльских выборов Илья Теренченко. – Человек, победивший на выборах, будь то от партии, будь то самовыдвиженец, слов на ветер бросать не будет. Самое главное – по жителям видно, что они его реально выбрали. Например, село из 400 жителей – они же все постоянно общаются друг с другом, знают, кто за кого голосовал. Не может быть никакого подлога».

По словам первого зампреда Павлодарского областного филиала партии, сентябрьские выборы акима в селе Жетекши показали еще большую активность избирателей. И заинтересованность электората, и повышение уровня подотчётности местной исполнительной власти – именно тот результат, ради которого в Казахстане ввели прямые выборы сельских акимов, уверен Теренченко.

«Все наказы жителей, поступившие к нам во время выборов, мы зафиксировали и разложили по месяцам и по годам. Наша задача – эти вопросы решить. «Nur Otan» – партия конкретных дел», – заверил первый заместитель председателя Павлодарского областного филиала партии.

По его словам, партийцы получили 2 200 «наказов». Многие из них касаются необходимости строительства дорог, школ и так далее. На сегодня, по данным Ильи Теренченко, партийцы уже исполнили более 30% «наказов».

Подробнее об этом, о работе ПОФ партии «Nur Otan», коммуникациях филиала с жителями и многом другом смотрите в очередном выпуске проекта «Кто ответит».



