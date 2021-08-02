+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 17 °С
Алматы: 22 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Первый замминистра обороны РК прибыл с официальным визитом в Беларусь

2 Августа 2021 20:37
Поделиться:
Первый замминистра обороны РК прибыл с официальным визитом в Беларусь

МИНСК. КАЗИНФОРМ - Первый заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба Вооруженных сил Казахстана генерал-лейтенант Мурат Бектанов прибыл с официальным визитом в Беларусь. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Новости по теме
Президент РК поздравил Никола Пашиняна с назначением на пост Премьер-министра Армении
В ВКО проходят сборы разведчиков Как проходят будни собак-полицейских в Казахстане Бронзовый призер Олимпиады Игорь Сон посетил воинскую часть Нацгвардии

В рамках визита он встретится с министром обороны генерал-лейтенантом Виктором Хрениным и начальником Генерального штаба Вооруженных сил Беларуси генерал-майором Виктором Гулевичем, а также посетит ряд военных объектов.


Подписывайтесь на наш канал:

#Внешняя политика Казахстана   #Армия   #Беларусь  
Поделиться:
Новости по теме
Президент РК поздравил Никола Пашиняна с назначением на пост Премьер-министра Армении
В ВКО проходят сборы разведчиков
Как проходят будни собак-полицейских в Казахстане
Бронзовый призер Олимпиады Игорь Сон посетил воинскую часть Нацгвардии
Популярное
1 Суд наложил денежное взыскание на акима района в СКО
2 Какие могут быть ограничения в Алматы в случае ухудшения эпидситуации
3 Штормовое предупреждение объявлено в четырех областях Казахстана
4 Масочный режим проверяют в автобусах Нур-Султана
5 Информация об отмене ПЦР-тестов в США оказалась фейком
6 Назначен руководитель управления ГАСК Атырауской области
Читайте также
Бронзовый призер Олимпиады Игорь Сон посетил воинскую часть Нацгвардии
Увольнение солдат срочной службы завершилось в Вооруженных Силах Казахстана
Суд наложил денежное взыскание на акима района в СКО
Какие могут быть ограничения в Алматы в случае ухудшения эпидситуации
Штормовое предупреждение объявлено в четырех областях Казахстана
Масочный режим проверяют в автобусах Нур-Султана
Информация об отмене ПЦР-тестов в США оказалась фейком
Назначен руководитель управления ГАСК Атырауской области
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив