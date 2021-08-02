Первый замминистра обороны РК прибыл с официальным визитом в Беларусь

МИНСК. КАЗИНФОРМ - Первый заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба Вооруженных сил Казахстана генерал-лейтенант Мурат Бектанов прибыл с официальным визитом в Беларусь. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

В рамках визита он встретится с министром обороны генерал-лейтенантом Виктором Хрениным и начальником Генерального штаба Вооруженных сил Беларуси генерал-майором Виктором Гулевичем, а также посетит ряд военных объектов.