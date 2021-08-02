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Первый замминистра обороны РК прибыл с официальным визитом в Беларусь
2 Августа 2021 20:37
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МИНСК. КАЗИНФОРМ - Первый заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба Вооруженных сил Казахстана генерал-лейтенант Мурат Бектанов прибыл с официальным визитом в Беларусь. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.
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В рамках визита он встретится с министром обороны генерал-лейтенантом Виктором Хрениным и начальником Генерального штаба Вооруженных сил Беларуси генерал-майором Виктором Гулевичем, а также посетит ряд военных объектов.
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