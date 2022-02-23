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Первый заместитель Премьер-Министра рассказал о решении по утильсбору

23 Февраля 2022 13:52
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Первый заместитель Премьер-Министра рассказал о решении по утильсбору

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Роман Скляр сегодня дал интервью телеканалу «Хабар24», в котором ответил на критику и самые популярные вопросы касательно утилизационного сбора на импорт зарубежной промышленной продукции передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Primeminister.kz.

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В ходе разговора Первый Вице-Премьер прокомментировал наиболее частые заблуждения, а также разъяснил, что из себя представляет утилизационная пошлина, почему и для чего она введена, на какие виды продукции она распространяется и на какие нужды страны направляются аккумулируемые средства.

Кроме того, он рассказал о приоритетах индустриальной политики республики и причинах, по которым государство поддерживает отечественные предприятия по производству автомобилей и сельхозтехники.

« Глава государства четко дал понять, что поддерживать отечественное производство необходимо! Благосостояние населения нашей страны зависит от уровня развития национальной экономики. В то время как лица, манипулирующие общественным мнением и требующие полной отмены утильсбора, работают в интересах импортеров иностранной техники. Это значит, что на самом деле они выступают против экономики Казахстана», сказал Первый заместитель Премьер-Министра.

При этом он добавил, что утилизационный сбор на автотранспортную технику был введен еще в 2016 году, но активная пропаганда отмены утильсбора в социальных сетях началась почему-то только сейчас, спустя 5 лет.

По словам Романа Скляра, лоббисты импортеров, не разбираясь в подходах к организации автомобильного производства, вводят население в заблуждение. Правда в том, что утильсбор введен совсем не для прямой поддержки автопрома. То есть, те деньги, которые получают отечественные производители, это в действительности их же собственные средства, ранее выплаченные за утилизационная пошлина. Так положено по требованиям ВТО: производитель обязан, как и импортеры, заплатить утильсбор. Но, затем уплаченные деньги он получает обратно.

«Это сделано для того, чтобы цена автомобиля, произведенного в стране, не увеличилась для потребителя. Таким образом, утильсбор – это мера защиты внутреннего рынка, в какой-то мере тарифная барьерная мера. В мире, применяются различные методы защиты собственного рынка: от полного запрета импорта до ограничительных мер, в том числе экологических. В ЕАЭС выбран утилизационный сбор», отметил Первый Вице-Премьер.

Р. Скляр считает, что необходимо четко осознавать последствия принятия неправильных действий, которые могут обернуться закрытием предприятий, потерей рынка, освоенных технологий, рабочих мест и уже обученных по международным стандартам специалистов.

В завершение интервью Первый Вице-Премьер сообщил о рекомендациях и решениях по пересмотру ставок утилизационного платежа, принятых по итогам экспертного обсуждения на площадке Национальной палаты предпринимателей «Атамекен».

«С января текущего года под председательством министра экологии, геологии и природных ресурсов проводились заседания рабочих групп по пересмотру ставок утилизационного платежа по разным категориям товаров. В работе участвуют все заинтересованные стороны, в том числе некоторые представители фермеров. Всем была предоставлена возможность высказаться по данному вопросу. По результатам приняты рекомендации и решения обнулить ставки на кабельно-проводниковую продукцию, на рекреационную технику (в связи с отсутствием собственного производства) и в отношении седельных тягачей, используемых в международных перевозках», сообщил гость представитель Правительства.

Кроме того, рабочей группой рекомендовано снизить до 50% от действующих ставки на автотранспортную и сельскохозяйственную технику.

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#Правительство РК   #СМИ   #Утильсбор  
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