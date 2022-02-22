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Первый заместитель начальника назначен в департаменте полиции ВКО

22 Февраля 2022 16:21
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Первый заместитель начальника назначен в департаменте полиции ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Приказом министра внутренних дел РК на должность первого заместителя начальника ДП ВКО назначен подполковник полиции Закимов Елдос Даулетказиевич, ранее занимавший должность заместителя начальника ДП. Представил первого заместителя начальника департамента полиции начальник ДП ВКО полковник полиции Серик Джунисбеков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента .

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Закимов Елдос Даулетказиевич в правоохранительных органах служит с 2002 года. Уроженец Абайского района Восточно-Казахстанской области. Окончил Академию МВД РК, в 2008 году окончил магистратуру.

Начинал служебную деятельность следователем следственного отделения ОП Жарминского района.

За годы службы работал на различных руководящих должностях, в том числе начальником следственного отдела УВД г. Семея ДВД Восточно-Казахстанской области, заместителем начальника и начальником Следственного управления ДВД Восточно-Казахстанской области.

В 2018 году был назначен заместителем начальника Департамента полиции Восточной-Казахстанской области.

Представив Елдоса Даулетказиевича личному составу, начальник департамента полиции Серик Джунисбеков поставил ряд задач по работе своему первому заместителю.


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#Восточно-Казахстанская область   #Назначения  
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