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Первый за 6 лет роман Харуки Мураками выйдет в этом году

1 Февраля 2023, 21:16
Первый за 6 лет роман Харуки Мураками выйдет в этом году

ТОКИО. КАЗИНФОРМ – Первый за шесть лет роман японского писателя Харуки Мураками увидит свет уже в этом году, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Kyodo.

Издатель Мураками объявил, что роман выйдет 13 апреля, при этом не разглашая ни названия, ни сюжета новой работы.

Роман 74-летнего японского писателя, долгое время считавшегося претендентом на Нобелевскую премию по литературе, будет выпущен не только в привычной бумажной версии, сообщает Shinchosha Publishing Co., в тот же день будет выпущена электронная версия книги.

Японский писатель и переводчик известен во всем мире благодаря своим работам в жанре антиутопии, включая его дебютный роман 1979 года «Слушай песню ветра», «Норвежский лес», «1Q84» и «Кафка на пляже», за которые он получил в 2006 году премию World Fantasy Award. Его последний роман «Убийство командора» был опубликован в 2017 году.

Фото: english.kyodonews.net


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