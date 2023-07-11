Первый за 10 лет снег выпал в столице Южной Африки

ЙОХАННЕСБУРГ. КАЗИНФОРМ - Жители Йоханнесбурга - столицы Южно-Африканской Республики - проснулись в понедельник утром и увидели необычную картину за окном. В городе впервые за последние 10 лет выпал снег, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Africa News.

По данным синоптиков, на город и другие высокогорные районы Южной Африки обрушился холодный фронт.

Метеослужбы предупреждают о возможных перекрытиях дорог и опасно низких температурах.

Снегопад в провинции Гаутенг был вызван холодным фронтом, который достиг ЮАР в конце прошлой недели.

Такая погода - редкость для Йоханнесбурга, который находится на высоте более 1700 метров над уровнем моря. Последний раз снегопад наблюдался здесь в 2012 и 1996 годах.

Для многих местных жителей снег в понедельник стал чем-то необычным и новым.

В одном из детских садов в Йоханнесбурге взволнованные дети лепили снежки и попытались поймать ртом хлопья снега — некоторые из этих малышей никогда раньше его не видели.

По данным BBC News, ожидается, что холодная погода сохранится в течение недели.

Снегопад был зафиксирован в ряде провинций, включая Восточный Кейп, Мпумалангу и регион Гаутенг, который включает Йоханнесбург и Соуэто.