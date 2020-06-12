Первый юбилей Назарбаев Университета: более 4 600 выпускников за 10 лет

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Академическая свобода и автономия, принципы меритократии, академическая честность и прозрачность - вот отличительные черты вуза, созданного в 2010 году. Университет со статусом научно-исследовательского вуза открывает возможность для студентов получить образование мирового уровня, не выезжая из страны, передает МИА «Казинформ».

Назарбаев Университет сегодня - это международный университет, в котором обучаются студенты из 22 стран мира. Профессорско-преподавательский состав на 79% международный, на 21% - казахстанский. Среди иностранных преподавателей наибольшее количество граждан США (17%), Великобритании (10%) и Канады (5%).

Совместная работа преподавателей и ученых со студентами дает возможность последним применять теоретические знания на практике и пробовать себя в качестве ассистентов преподавателей или ученых. Кроме того, студенты Университета проходят практику и в таких сферах, как строительство, нефть и газ, государственный сектор, финансы, образование и наука.

Сейчас Назарбаев Университет готовится к новому выпуску студентов, их количество достигнет в целом более 4600 человек. В настоящее время 94% выпускников вуза работают в Казахстане. Около 68% из них - в Нур-Султане, 26% - в Алматы и областях Казахстана. Выпускники Назарбаев Университета трудятся и в международных компаниях в Казахстане: Schlumberger, McKinsey, Microsoft, Ernst and Young, Deloitte, KPMG и др. Примерно 6% выпускников заняли профессиональные должности за рубежом: в США, России, Германии, Великобритании и других странах в крупных международных компаниях (Apple, Facebook, Google, Amazon, Yandex, P&G и др.).

С 2015 года студенты и выпускники Назарбаев Университета запустили целый ряд стартапов в таких областях, как робототехника, IT, образование, киноиндустрия, логистика, здоровое питание, генетика и так далее. Многие выпускники получают приглашение на обучение по полной стипендии в университеты Гарварда, Оксфорда, Кембриджа, Мюнхенский технический университет, Швейцарскую высшую техническую школу Цюриха, Национальный университет Сингапура, Гонконгский университет науки и технологии, Массачусетский технологический институт, Университет Цинхуа и т.д.

Молодой вуз следует своей миссии - стать моделью проведения реформ в системе высшего образования и науки Казахстана и внести вклад в становление Нур-Султана в качестве международного центра инноваций и знаний. Университет готовит студентов, которые хорошо владеют приобретенными знаниями, умеют работать в команде, толерантны, а также обладают умением и желанием учиться на протяжении всей жизни.