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Первый «Ю» класс открылся в школе Алматы

2 Сентября 2021 16:51
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Первый «Ю» класс открылся в школе Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Первый «Ю» класс открылся в одной из школ Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как рассказали в управлении образования города, такой класс открылся в общеобразовательной школе №157 Наурызбайского района. В новом учебном году было принято в 1 класс 714 детей.

«Число класс-комплектов увеличено в связи с постройкой новых микрорайонов «Alma City», «Шугыла» и других. Проектная мощность школы рассчитана на 1540 ученических мест. Всего в учебном заведении с 1 по 11 класс 4862 обучающихся. По школе с 1-11 класс - 185 класс- комплектов», - сообщили в пресс-службе управления образования.

Также сообщается, что по заявлению родителей 1118 учащихся перешли на онлайн обучение.

«В итоге по школе в офлайн будут учиться 177 класс-комплектов, обучающихся в две смены: в первой смене - 88 и во второй смене - 89 класс-комплектов. В школе имеется 95 кабинетов. В 1-х классах - 28 класс-комплектов. При организации офлайн-обучения наполняемость классов не превышает 25 учащихся», - добавили в управлении.


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#Алматы   #Образование  
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Автор:

Гульзат Сахова

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