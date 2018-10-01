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Первый волонтер проекта «English for Jastar» прибыл в Жетысу

18 Октября 2018 21:45 106
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Первый волонтер проекта «English for Jastar» прибыл в Жетысу

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В рамках проекта «English for Jastar», реализуемого партией «Нур Отан», в поселок Коктал Панфиловского района Алматинской области прибыл первый волонтер-доброволец из США, передает корреспондент МИА «Казинформ». 

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Главная миссия Кори Диккинсона - обучать детей средней школы имени Абая Коктальского сельского округа английскому языку. Стоит отметить, что сельчане его встретили с особым почетом.

За традиционным дастарханом Кори, увидев яблоки, спросил о знаменитом алматинском апорте.

«Для меня этот сорт яблок ассоциируется со вкусом детства. Мне в раннем детстве довелось пробовать его. Я люблю путешествовать по миру. Это и привело меня и в ваши края. Я бывал в  Африке, в странах Западной Европы. Теперь хочу изучить историю Казахстана. Мне очень понравилась природа Алматинской области. Думаю, чтобы учить детей, мне необходимо знать их интересы и культуру», - делится впечатлениями Кори Диккинсон.


Первый волонтер проекта «English for Jastar» прибыл в ЖетысуКорри поражен, что даже в отдаленных селах района Казахстана у детей есть доступ к Интернету, в то время как во многих развивающихся странах порой нет полноценного обеспечения компьютерами.

«Меня также восхищает природа Жетысуского края, местное культурное и историческое наследие», - добавил волонтер.

Ну, а ребята сельской школы с нетерпением ждут встречи с ним и готовят свои вопросы. На сегодня идет подготовка учебного плана для добровольца по обучению английскому языку. 

 

 

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Ключевые слова: Алматинская область, Нур Отан, Образование,
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Автор:

Хасан Еспанов

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