Первый вице-премьер Боронов выдвинут на пост главы правительства Кыргызстана
БИШКЕК. КАБАР -КАЗИНФОРМ - Коалиция парламентского большинства сегодня на своем заседании поддержала новый состав правительства во главе с предлагаемой кандидатурой Кубатбека Боронова на должность премьер-министра, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Кабар.
Кабинет министров не претерпел больших изменений, за исключением должностей председателя Государственного комитета информационных технологий и связи КР и Руководителя Аппарата правительства.
На данные должности предложены кандидатуры главы «Парка высоких технологий» Алтынбека Исмаилова и Таалайбека Темиралиева соответственно.
Новый состав правительства:
Вице-премьер-министры КР:
Асрандиев Эркин Шамшудинович;
Мадумаров Акрам Камбаралиевич;
Исмаилова Аида Жекшенбаевна;
Айдарбеков Чингиз - Министр иностранных дел;
Джунушалиев Кашкар - Министр внутренних дел;
Джаманкулов Марат - Министр юстиции;
Жеенбаева Бактыгуль - Министр Финансов;
Муканбетов Санжар - Министр экономики;
Чодуев Эркинбек Урайымович - Министр сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации;
Бейшенов Жанат - Министр транспорта и дорог;
Аскаров Замирбек - Министр чрезвычайных ситуаций;
Исаков Каныбек - Министр образования и науки;
Абдикаримов Сабиржан - Министр здравоохранения;
Жаманкулов Азамат - Министр культуры, информации и туризма;
Кочкоров Улукбек - Министр труда и социального развития;
Опумбаев Орозбек - Председатель Государственного комитета национальной безопасности;
Тердикбаев Эрлис - Председатель Государственного комитета по делам обороны;
Осмонбетов Эмиль - Председатель Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования;
Исмаилов Алмазбек - Председатель Государственного комитета информационных технологий и связи;
Темиралиев Таайлайбек - руководитель аппарата правительства.
Напомним, что Мухаммедкалый Абылгазиев вчера написал заявление об уходе в отставку с поста премьер-министра.
Сегодня президент Сооронбай Жээнбеков принял его отставку.
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