Первый вице-премьер Боронов выдвинут на пост главы правительства Кыргызстана

БИШКЕК. КАБАР -КАЗИНФОРМ - Коалиция парламентского большинства сегодня на своем заседании поддержала новый состав правительства во главе с предлагаемой кандидатурой Кубатбека Боронова на должность премьер-министра, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Кабар.

Кабинет министров не претерпел больших изменений, за исключением должностей председателя Государственного комитета информационных технологий и связи КР и Руководителя Аппарата правительства.

На данные должности предложены кандидатуры главы «Парка высоких технологий» Алтынбека Исмаилова и Таалайбека Темиралиева соответственно.

Новый состав правительства:

Вице-премьер-министры КР:

Асрандиев Эркин Шамшудинович;

Мадумаров Акрам Камбаралиевич;

Исмаилова Аида Жекшенбаевна;

Айдарбеков Чингиз - Министр иностранных дел;

Джунушалиев Кашкар - Министр внутренних дел;

Джаманкулов Марат - Министр юстиции;

Жеенбаева Бактыгуль - Министр Финансов;

Муканбетов Санжар - Министр экономики;

Чодуев Эркинбек Урайымович - Министр сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации;

Бейшенов Жанат - Министр транспорта и дорог;

Аскаров Замирбек - Министр чрезвычайных ситуаций;

Исаков Каныбек - Министр образования и науки;

Абдикаримов Сабиржан - Министр здравоохранения;

Жаманкулов Азамат - Министр культуры, информации и туризма;

Кочкоров Улукбек - Министр труда и социального развития;

Опумбаев Орозбек - Председатель Государственного комитета национальной безопасности;

Тердикбаев Эрлис - Председатель Государственного комитета по делам обороны;

Осмонбетов Эмиль - Председатель Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования;

Исмаилов Алмазбек - Председатель Государственного комитета информационных технологий и связи;

Темиралиев Таайлайбек - руководитель аппарата правительства.

Напомним, что Мухаммедкалый Абылгазиев вчера написал заявление об уходе в отставку с поста премьер-министра.

Сегодня президент Сооронбай Жээнбеков принял его отставку.