Первый в стране Универсальный агент государственных и социальных услуг запустили в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - По инициативе акима области Даниала Ахметова 16 февраля этого года между акиматом Восточно-Казахстанской области и областным филиалом АО «Казпочта» была подписана Дорожная карта по реализации проекта по созданию универсальных зон самообслуживания на базе отделений «Казпочты» по предоставлению государственных и социальных услуг, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр ВКО.

С 1 апреля 2021 года проект запустился в 167 автоматизированных отделениях почтовой связи ВКО.

Теперь жители всех сел области имеют возможность получать услуги в отделениях почты, не выезжая в райцентр или город, экономя при этом свое время и деньги. Среди них - государственные услуги в режиме онлайн на портале egov.kz, а также получение ЭЦП. Получатели АСП могут подать заявку на получение на портале социальных услуг aleumet.egov.kz. Инвалиды могут подать заявки на получение технических средств реабилитации, а также заявки на оформление путевок на санаторно-курортное лечение на портале aleumet.egov.kz.

За 15 дней апреля в отделениях почты области было оказано 746 государственных и социальных услуг.

«У меня дома нет высокоскоростного интернета. Стало очень удобно с помощью сотрудников отдела занятости и специалистов районной почты получать необходимую социальную помощь через электронный портал, выражаю благодарность сотрудникам, создающим комфортные условия», – сказала жительница Жарминского района Жанар Садыкова.

В 2020 году были внесены изменения в законодательство по методике назначения АСП.

Данные новшества в нормативной базе способствовали сокращению контингента получателей АСП в 1,7 раза по сравнению с 2019 годом.

В связи с пандемией для недопущения распространения КВИ среди целевой аудитории со второго квартала 2021 года назначение АСП предоставляется посредством портала «Электронного правительства».

Поддержка социально уязвимых слоев населения является главным приоритетом работы местных исполнительных органов. В 2020 году в рамках Государственной программы «Еңбек» по области всего выдано 1 852 безвозмездных гранта для реализации новых бизнес-идей.

Необходимо отметить, что каждый второй грант был выдан малообеспеченным и многодетным семьям, это позволило 845 семьям начать собственное дело и повысить доходы.

Среди регионов Казахстана Восточно-Казахстанская область занимает 1 место по выданным грантам многодетным семьям, что является результатом усиления адресности поддержки наиболее социально уязвимых граждан в соответствии с поручением Главы государства Касым-Жомарта Токаева.