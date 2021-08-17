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Первый в стране теннисный центр по международным стандартам строят в Усть-Каменогорске

17 Августа 2021 18:19
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Первый в стране теннисный центр по международным стандартам строят в Усть-Каменогорске

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Символично, что его возводят в год 30-летия Независимости Республики Казахстан. Общая площадь теннисного центра составит 9,6 тысяч квадратных метров. Сейчас уже готов фундамент и идут каркасные работы. До наступления холодов здание центра будет возведено полностью. Уже подведены все коммуникации – тепло, свет, вода, чтобы отделочные работы проходили в теплом помещении, передает МИА «Казинформ».

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В самом центре будет 2 спортивных зала – один соответствующий всем международным стандартам и один тренировочный. Таким образом одновременно здесь смогут заниматься около 250 спортсменов. В зале для соревнований будет установлено 18 теннисных столов, предусмотрены и столы для маломобильной группы спортсменов.

Сегодня теннис является олимпийским видом. Этот спорт набирает все большую популярность. Так, только в ВКО почти 11 тысяч спортсменов посещают 458 теннисных секций. И новый центр позволит теннисистам совершенствовать свое мастерство. Важно и то, что здесь будет работать медико-восстановительный центр. Спортсмены будут получать самую современную медицинскую помощь и реабилитацию.

Как отметил глава региона Даниал Ахметов, сегодня в Восточном Казахстане спорту уделяется особое внимание.

– Мы продолжаем реализацию поручений Президента страны Касым-Жомарта Токаева, чтобы спорт стал массовым. Это ключевая задача. Сегодня в 15 населенных пунктах области строятся физкультурно-спортивные комплексы. И сотни детей и взрослых получат возможность профессионально и для здоровья заниматься спортом, – сказал аким ВКО.

Следующая задача, по его словам, это повышение квалификации тренеров. Составлена трехуровневая специальная программа. Будут заключены договоры с ведущими специалистами СНГ и дальнего зарубежья для того, чтобы поднять уровень и мастерство нашего тренерского состава, которые смогут воспитать новых олимпийских чемпионов.


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#Восточно-Казахстанская область   #Акимат   #Спорт   #Теннис  
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