Первый в стране локализационный центр начал свою работу в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Универсальные цеха, современное оборудование, учебный центр и общежитие: все это дает симбиоз комфортным условиям заводчан и продвижение отечественного производства на совершенно новый уровень. Ведь это первый реальный проект по увеличению локализации производства в Казахстане. Строительство «Локализационного центра» в конечном итоге даст плюсы всем: как клиентам (со снижением себестоимости продукции и высоким качеством техники), так и самим сотрудникам предприятия, которым созданы все условия для комфортного труда. И, что не менее важно, со временем проект поможет стране максимально уйти от импорта.

Большое событие для казахстанского сельхозмашиностроения отметили в Костанайской области. Запуск Локализационного центра прошел при участии Премьер-Министра Республики Казахстан Аскара Мамина.

Гостям представили новейшее оборудование, в числе которых итальянская линия порошковой окраски металлических деталей. Ее полная мощность – 1 200 комплектов комбайнов в год. Кроме того, был представлен заготовительный участок. На нем смогут производить раскрой до 750 кг металлопроката в час или 2 комплекта комбайна в смену, а это 1 тысяча комплектов в год.

Сегодня, как отмечает технический руководитель проекта Владимир Воловоденко, важный фактор современного оборудования – это низкое энергопотребление и малые расходы на техническое обслуживание. Кроме того, он сыграет и на себестоимости изготавливаемой продукции.

Совместную работу «АгромашХолдинг KZ» в рамках проекта уже начал с такими мировыми компаниями, как «PÖTTINGER», «DEUTZ-FAHR», ПКФ «Луидор», Костанайский тракторный завод, а также увеличит уровень локализации собственной продукции: тракторов «LOVOL» и комбайнов «ESSIL».

«В наши планы никогда не входило заниматься только крупноузловой сборкой.В этой связи мы понимали: во-первых, нам нужно будет расширяться, во-вторых, углублять локализацию», – рассказала первый Вице-Президент АО «АгромашХолдинг KZ» Динара Шукижанова. – С открытием «Локализационного центра», перечень наших услуг вырастет в разы. Мы не просто создали новый проект, общими усилиями мы построим будущее, которое в корне изменит отечественное производство сельскохозяйственной техники и не только».

Общая площадь производственных мощностей составляет более 36 тыс. кв. м. Проект полностью закроет потребности сельхозмашиностроения в локализации выпускаемой продукции - это пластиковые детали, кабины, пресс-подборщики, сеялки, узлы. Центр будет оснащен офисными помещениями, общежитием на 100 мест и учебным центром, где специалисты смогут регулярно повышать квалификацию и двигаться в ногу со временем. Ведь, как отмечают в компании, комфорт сотрудников и качество их образования для «АгромашХолдинг KZ» превыше всего.

Кроме того, вопросы наращивания локализации производства сельскохозяйственной техники в Казахстане были рассмотрены сегодня на встрече Премьера-Министра РК Аскара Мамина с руководством АО «Петербургский тракторный завод», белорусского ОАО «Гомсельмаш» и итальянской «SDF Group».