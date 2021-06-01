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    16:40, 01 Июнь 2021 | GMT +6

    Первый в мире случай заражения человека птичьим гриппом выявили в Китае

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    ПЕКИН. КАЗИНФОРМ- Заражение человека штаммом птичьего гриппа H10N3 выявили в городе Чжэньцзян провинции Цзянсу на востоке Китая. Об этом во вторник сообщил Госкомитет по делам здравоохранения КНР, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «У пациента, 41-летнего мужчины, 23 апреля развилась лихорадка и другие симптомы. 28 апреля он был госпитализирован. В настоящее время он находится в стабильном состоянии и в целом соответствует стандартам для выписки», - отметили в Госкомитете по делам здравоохранения.

    Все близкие контакты пациента в провинции Цзянсу были помещены под медицинское наблюдение. Был начат экстренный мониторинг.

    28 мая Китайский центр по контролю и профилактике заболеваний провел секвенирование всего генома образца, и результат был положительным для вируса H10N3


    Теги:
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