Первый в мире препарат от радиации создали казахстанские ученые

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сенсационное открытие сделала группа казахстанских учёных-медиков. Они выяснили, что препарат «аминокапроновая кислота», который обычно применяют для остановки кровотечений, способен эффективно защищать организм человека от радиации, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на 1tv.kz.

Ержан Утепкалиев узнал об экспериментах, которые проводили на лабораторных крысах и результатах, которые превзошли все ожидания.

Результаты экспериментов, которые проводили на лабораторных крысах, превзошли все ожидания ученых .Утверждается, что эти грызуны смогли бы выжить во время катастроф на атомных станциях в Чернобыле или Фукусиме. Их дважды облучали ионизирующей радиацией после введения в организм аминокапроновой кислоты, известной человечеству уже полвека. Крысы не погибли и даже не ощутили каких-либо последствий радиации.

«Давали им в виде порошка. Этот препарат может использоваться в виде таблеток. При этом биоусвояемость очень высокая. Не надо колоть. Он еще защищает внутренние органы ЖКТ параллельно. Самый известный и опасный эффект после радиации - поражение тонкого кишечника», - рассказал директор НИИ Фундаментальной и прикладной медицины им. Б. Атчабарова Тимур Салиев.

Как сообщается, во время эксперимента были открыты дополнительные полезные свойства аминокапроновой кислоты. Так, она способна разрушать свободные радикалы и продлевать молодость, увеличивая тем самым срок жизни. Созданный на ее основе препарат поможет также предотвратить болезнь Альцгеймера, но пока ученые сосредоточились на его свойствах по защите от радиации.

«Не существует официально признанных препаратов, которые считаются настоящими радиопротекторами. Такие препараты должны гарантированно защищать организм после облучения высокими, низкими и средними дозами ионизирующей радиации. Насколько мне известно, в США и в Европе нет таких официальных препаратов, которые лежат на полках или в аптечках у населения», - пояснил Тимур Салиев.

По данным 1tv.kz, препарат в качестве профилактики могут использовать работники АЭС или люди, которые подверглись облучению. К азахстанские ученые уже получили патент на него.