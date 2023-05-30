Первый в Казахстане креативный центр открылся в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В Актюбинской области принимаются меры по исполнению поручения Главы государства о развитии креативной индустрии - сегодня на базе областной юношеской библиотеки имени Саги Жиенбаева начал свою работу первый в Казахстане креативный центр, передает МИА «Казинформ».

В его открытии приняли участие аким Актюбинской области Ералы Тугжанов, управляющий директор по связям с общественностью, социально-трудовым отношениям и охране труда АО «Самрук-Қазына» Гибрат Ауганов.

Проект реализован акиматом Актюбинской области при финансовой поддержке главного спонсора – единого оператора благотворительности группы компаний АО «Самрук-Қазына», КФ «Samruk-Kazyna Trust».

Миссия проекта заключается в объединении молодежи Актюбинской области и создании привлекательного центра, где представлены современные форматы интеллектуального и творческого досуга. Новый масштабный объект придаст импульс развитию культурной и творческой жизни региона и призван помочь молодым людям совершенствовать навыки и знания, необходимые для успешной жизни и карьеры, а также Soft skills.

«Креативные индустрии должны стать драйвером экономики. Такую задачу перед нами ставит Глава государства. Мы должны воспитывать образованную молодежь, способную идти в ногу со временем и конкурировать с профессиональными молодыми специалистами развитых стран. Креативные центры должны быть созвучны нашим духовным ценностям. В их популяризации важную роль играют библиотеки.

Наша задача - создать комфортные условия для развития креативных индустрий, полноценной реализации культурного потенциала талантливой молодежи. ​Открытие креативного центра - это инвестиция в будущее подрастающего поколения.

Данный проект отвечает всем требованиям и объединит всю молодежь области. Здесь вы сможете развиваться интеллектуально и творчески, повышать свою профессиональную квалификацию и личностные способности», - сказал Ералы Тугжанов, поблагодарив представителей Фонда национального благосостояния «Самрук-Казына» за помощь в открытии центра.

«Я очень рад, что сегодня принимаю участие в открытии необычного проекта. Наш фонд уделяет особое внимание развитию человеческого капитала, в том числе молодежи. Хочу поблагодарить всех граждан и местную администрацию, оказавших содействие в реализации данного проекта, за неравнодушие к развитию нашей страны. Все мы знаем, что основой будущих перемен и нового Казахстана является молодежь. Желаю всем дальнейших успехов! Пусть будут продолжены хорошие инициативы, которые принесут пользу обществу», - сказал управляющий директор по связям с общественностью, социально-трудовым отношениям и охране труда АО «Самрук-Қазына» Гибрат Ауганов.

Креативный центр предлагает широкий спектр разнообразных зон по функционалу и тематике. Здесь будут работать студия для создания контента, проведения фото- и видеосъемок, музыкальная студия, коворкинг, музыкальная гостиная, мультифункциональное ивент-пространство, комьюнити-спейс для городских сообществ, тематические книжные залы, TIKTOK-зоны, мастерские для художников, дизайнеров и архитекторов, уличная рекреационная зона с киноэкраном для вечерних показов, а также летняя арт-резиденция с уличными активностями и др.

Авторами проекта выступили Ассоциация урбанистов Казахстана Q88 и Almaty Creative Bureau.