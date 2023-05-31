Первый в Казахстане креативный центр открыли в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актюбинской области принимаются меры по исполнению поручения Главы государства о развитии креативной индустрии - на базе областной юношеской библиотеки имени Саги Жиенбаева открылся первый в Казахстане креативный центр, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Миссия проекта заключается в объединении молодежи Актюбинской области и создании привлекательного центра, где представлены современные форматы интеллектуального и творческого досуга. Новый масштабный объект придаст импульс развитию культурной и творческой жизни региона и призван помочь молодым людям совершенствовать навыки и знания, необходимые для успешной жизни и карьеры, а также Soft skills.

Креативный центр предлагает широкий спектр разнообразных зон по функционалу и тематике. Здесь будут работать студия для создания контента, проведения фото- и видеосъемок, музыкальная студия, коворкинг, музыкальная гостиная, мультифункциональное ивент-пространство, комьюнити-спейс для городских сообществ, тематические книжные залы, TIKTOK-зоны, мастерские для художников, дизайнеров и архитекторов, уличная рекреационная зона с киноэкраном для вечерних показов, а также летняя арт-резиденция с уличными активностями и др.

Аким области Ералы Тугжанов отметил, что открытие креативного центра - это инвестиция в будущее подрастающего поколения.

«Креативные индустрии должны стать драйвером экономики. Такую задачу перед нами ставит Глава государства. Мы должны воспитывать образованную молодежь, способную идти в ногу со временем и конкурировать с профессиональными молодыми специалистами развитых стран. Креативные центры должны быть созвучны нашим духовным ценностям. В их популяризации важную роль играют библиотеки. Наша задача - создать комфортные условия для развития креативных индустрий, полноценной реализации культурного потенциала талантливой молодежи. Данный проект отвечает всем требованиям и объединит всю молодежь области. Здесь вы сможете развиваться интеллектуально и творчески, повышать свою профессиональную квалификацию и личностные способности», - сказал аким области Ералы Тугжанов.