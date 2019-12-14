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Первый в Казахстане клуб молодых юристов открыли в Павлодаре

14 Декабря 2019 19:00
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Первый в Казахстане клуб молодых юристов открыли в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Студенческий клуб «Жас зангер» создан департаментом полиции Павлодарской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«Вам, молодому поколению, предстоит решить важнейшую задачу – сохранить и приумножить достигнутые за годы независимости положительные результаты, продолжить курс к процветанию страны и её стабильности», - сказал будущим юристам, студентам одного из вузов Павлодара заместитель начальника департамента полиции Павлодарской области полковник Фархад Омаров.


Встреча с павлодарскими студентами юридического факультета прошла по реализации меморандума, который до этого заключили Министерство внутренних дел, университет и руководство департамента полиции.


На встрече полицейские проинформировали будущих юристов о порядке и условиях поступления на службу в органы внутренних дел, в том числе в качестве следователя, рассказали о социальных гарантиях государства.

«К примеру, размер заработной платы следователей, дознавателей на первом году службы составляет 139 тысяч тенге, что на десять процентов выше, чем у других сотрудников структурных подразделений департамента полиции области. Следователи и дознаватели, не имеющие собственного жилья, получают от государства компенсацию за аренду с расчётом на каждого члена семьи», - подчеркнули в департаменте.


Во встрече с учащимися также приняли участие ветераны-следователи полковник милиции в отставке Бакберды Балтабаевич Абраев, ныне председатель совета ветеранов органов внутренних дел и Национальной Гвардии, и полковник милиции в отставке Владимир Аркадьевич Вязнюк, которые рассказали представителям молодого поколения о специфике, интересных фактах, связанных с годами службы в следственных подразделениях области.

«Проработан вопрос создания на базе департамента студенческого юридического клуба «Жас зангер», где будущие юристы могут закрепить на практике полученные теоретические навыки, ознакомиться с работой следователей, дознавателей, криминалистов. Юридический клуб поможет студентам сделать первые шаги к будущей профессии, - добавили в департаменте полиции. - Для этого в департаменте созданы все необходимые условия: учебный полигон, современное техническое оборудование, находящееся на вооружении у сотрудников полиции, а самое главное - опытные профессионалы своего дела».


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Ключевые слова: Павлодарская область, Вузы,
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Автор:

Антон Гагарин

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