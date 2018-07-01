Первый в истории Кубок мира по грэпплингу пройдет в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Также борцы из разных стран смогут сразиться в международном турнире Asia Open, минуя отбор, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата.

28-29 июля в Астане состоится грандиозное событие - впервые за историю существования грэпплинга будет проведен Кубок мира. Инициатором выступила ассоциация грэпплинга Республики Казахстан. В Кубке мира принимают участие лучшие команды мира: Россия, США, Казахстан и известная своими борцами Бразилия. Кубок будет проходить в формате матчевой встречи - команда на команду.

«Это событие является значимым для нас, так как никто ранее не проводил Кубок мира по грэпплингу. Казахстан - первая страна в мире, которая решила устроить соревнования такого формата», - отмечает президент ассоциации грэпплинга Казахстана Канат Алин.

Кроме того, в эти же дни состоится международный турнир Asia Open. Его особенность в том, что доступ открыт всем желающим спортсменам, без каких-либо отборов. Всего на участие заявлено более 500 спортсменов из России, Узбекистана, Кыргызстана, Литвы, Украины, США и других. Ранее Asia Open не проводился. В Азиатском комитете по грэпплингу решили организовать турнир, который будет способствовать развитию грэпплинга не только на Азиатском континенте, но и в мире.

Грэпплинг - вид спортивного единоборства, объединяющий все стили борьбы - дзюдо, самбо, джиу-джитсу, вольную, греко-римскую и другие виды. Преимущества грэпплинга в том, что здесь спортсмены борются в двух разделах в кимоно и без кимоно, борьба проводится как в стойке, так и в партере, с минимумом запрещенных приемов, при этом не травмирующих соперника.