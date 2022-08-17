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Первый в истории чемпионат Казахстана по теннису на колясках пройдет в Алматы
17 Августа 2022 15:06

Первый в истории чемпионат Казахстана по теннису на колясках пройдет в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – С 16 по 18 сентября на теннисных кортах спортивного комплекса «Эйс» города Алматы пройдет чемпионат Казахстана по теннису на колясках, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

В соревнованиях примут участие сильнейшие спортсмены из различных регионов Казахстана в возрастных категориях среди мужчин и женщин до 12, 14, 16, +16, взрослые, а также пройдут парные (смешанные) игры. Участники будут соревноваться в двух классификациях: «Standard» (поражение двух и менее нижних конечностей) и «Quads» (поражение трех и более конечностей, с возможностью использования дополнительных креплений).

Чемпионат РК пройдет в два этапа: первый – по круговой системе, второй – полуфиналы и финал. Все матчи турнира проводят из двух сетов, при счете 4:4 будет тай-брейк до 7.

«С 2022 года Федерация тенниса Казахстана (далее ФТК) взяла курс на популяризацию и развитие тенниса на колясках и адаптивного тенниса в Республике Казахстан. Эти направления тенниса в республике имеют большие перспективы. Основные цели и задачи предстоящего чемпионата страны – популяризация, привлечение детей и взрослых в группы для занятия адаптивным и паралимпийским теннисом, а также выявить сильнейших спортсменов для формирования национальной сборной», - отметил исполнительный директор ФТК по спортивному развитию Дэйв Майли.


Фото: ktf.kz

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