Первый в городе маяк «Меловой» зажегся в Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ – В Актау вновь зажегся первый в городе маяк «Меловой», передает корреспондент МИА «Казинформ».

К 30-летию Независимости РК, по поручению акима Актау и при поддержке командования войсковой части №25425, вновь зажегся первый в городе маяк «Меловой». Этот маяк – один из немногих в мире, расположенных на крышах жилых домов. Он находится на высоте 73 метра над уровнем моря. Высота башни, расположенной на 11 этаже жилого дома, составляет 10 метров. Маяк был построен в 1974 году, в 2011 году вышел из строя, вместо него был подключен современный источник света. Сегодня объект, ставший талисманом Актау, обеспечивавший безопасность движения судов на море, вновь заработал при участии граждан.

Церемония открытия состоялась торжественно, с военным оркестром. В честь 30-летия Независимости были запущены 30 фейерверков. Маяк подключили специалисты ГКП «АЭЖБ», в дальнейшем он будет круглосуточно находиться под наблюдением военнослужащих, с целью обеспечения постоянной работы маяка и предотвращения чрезвычайных ситуаций. Таким образом, маяк, имеющий почти 50-летнюю историю, под контролем военных моряков теперь постоянно будет указывать путь кораблям в ночное время.