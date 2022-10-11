Первый в этом году богатырь родился в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Жительница Северо-Казахстанской области на прошлой неделе родила мальчика весом 5,1 кг. Это первый малыш-богатырь в регионе в нынешнем году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации управления здравоохранения, роды принимали врачи областного перинатального центра. Женщина родила самостоятельно, без операции кесарева сечения. Она и малыш чувствуют себя хорошо. Мальчик – второй ребенок в семье.

«Крупным принято считать плод, масса которого составляет четыре тыс. граммов и более, гигантским – пять тыс. граммов и более. В этом году в регионе это первый плод-гигант. Всего за девять месяцев родились 3 415 ребятишек. Из них 54 двойни, 10 – крупные плоды. 108 детей появились на свет благодаря процедуре ЭКО», - прокомментировали в пресс-службе.

За минувшую неделю в областном перинатальном центре родились 89 малышей, из них 40 девочек и 49 мальчиков.