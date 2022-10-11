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    20:10, 10 Октябрь 2022 | GMT +6

    Первый в этом году богатырь родился в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Жительница Северо-Казахстанской области на прошлой неделе родила мальчика весом 5,1 кг. Это первый малыш-богатырь в регионе в нынешнем году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации управления здравоохранения, роды принимали врачи областного перинатального центра. Женщина родила самостоятельно, без операции кесарева сечения. Она и малыш чувствуют себя хорошо. Мальчик – второй ребенок в семье.

    «Крупным принято считать плод, масса которого составляет четыре тыс. граммов и более, гигантским – пять тыс. граммов и более. В этом году в регионе это первый плод-гигант. Всего за девять месяцев родились 3 415 ребятишек. Из них 54 двойни, 10 – крупные плоды. 108 детей появились на свет благодаря процедуре ЭКО», - прокомментировали в пресс-службе.

    За минувшую неделю в областном перинатальном центре родились 89 малышей, из них 40 девочек и 49 мальчиков.


    Теги:
    Северо-Казахстанская область Здравоохранение
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