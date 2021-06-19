Первый в Центральной Азии «Гамма-нож» установлен в Национальном центре нейрохирургии РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин посетил Национальный центр нейрохирургии, где ознакомился с работой нового отделения радиологии и радиохирургии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Премьер-Министра РК.

Главе Правительства был презентован современный комплекс «Гамма-нож» производства Швеции. Казахстан стал третьей страной на территории СНГ и первой в Центральной Азии, где есть подобное высокотехнологичное оборудование. Всего в мире насчитывается около 400 установок «Гамма-ножа», половина из которых находится в США и Японии.

«Гамма-нож» - это радиохирургическая установка для лечения опухолей, сосудистых и функциональных заболеваний головного мозга. Принцип работы заключается в том, что используется радиоактивное излучение от 192 источников кобальта-60, пучки которого собираются вместе и сходятся в районе патологического очага. Они разрушают ДНК опухолевых клеток. При этом здоровые ткани мозга и все тело пациента не облучаются. Сама операция проходит безболезненно, не требует трепанации черепа.

Операция однократная, то есть нет необходимости проводить в несколько этапов, как при лучевой терапии. Поэтому сегодня «Гамма-нож» является «золотым стандартом» радиохирургического лечения. Казахстанцы смогут получить такое лечение бесплатно по квоте. Ранее пациентов приходилось отправлять на дорогостоящее лечение за рубеж.

Установка в Национальном центре нейрохирургии единственного в регионе Центральной Азии «Гамма-ножа» также будет способствовать развитию медицинского туризма в РК.

«Повышение доступности и эффективности системы здравоохранения – один из ключевых приоритетов развития нашей страны. В рамках разрабатываемого национального проекта «Здоровая нация» будет принят комплекс мер по дальнейшей модернизации инфраструктуры здравоохранения и совершенствованию мер социальной поддержки медицинских работников», - сказал А.Мамин, поздравив казахстанских медиков с наступающим профессиональным праздником.

В посещении Национального центра нейрохирургии также приняли участие заместитель Премьер-Министра Ералы Тугжанов, министр здравоохранения Алексей Цой и аким Нур-Султана Алтай Кульгинов.