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Первый в Азии специализированный грузовой аэропорт начал работу в Китае
18 Июля 2022 02:41

Первый в Азии специализированный грузовой аэропорт начал работу в Китае

ЭЧЖОУ. СИНЬХУА - КАЗИНФОРМ - Грузовой самолет Boeing 767-300 вылетел из аэропорта Эчжоу Хуаху в провинции Хубэй в Центральном Китае в воскресенье в 11:36, ознаменовав официальное начало работы первого в Китае специализированного грузового аэропорта. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Синьхуа».

Это первый в Азии аэропорт и четвертый в мире, специализирующийся на грузоперевозках.

Ожидается, что новый аэропорт Эчжоу Хуаху, оборудованный грузовым терминалом площадью 23 тыс. квадратных метров, транзитным грузовым центром площадью почти 700 тыс. квадратных метров, 124 стоянками и двумя взлетно-посадочными полосами, повысит эффективность перевозки грузов воздушным транспортом.

Помимо грузовых рейсов, аэропорт также обслуживает пассажирские рейсы.

Ожидается, что к 2025 году аэропорт откроет 10 международных грузовых и 50 внутренних маршрутов, а пропускная способность грузов и почты достигнет 2,45 млн тонн.



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