Первый урожай клубники собрали в теплице павлодарской колонии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В учреждении максимальной безопасности АП-162/4 собрали первый урожай клубники, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента ДУИС по Павлодарской области.

Ягод вышло немного, всего две тарелки. Осужденные решили разделить собранный урожай на две части, одну – имениннику, другую – подарить самому взрослому осужденному колонии Алексею. Ему 71 год.

«Здесь мой возраст уважают, несмотря на то, что я преступник. Даже прослезился если честно. Спасибо большое», – сказал Алексей. Мужчина отбывает наказание за причинение вреда здоровью, до конца срока ему еще четыре года.

Вторую часть собранных плодов было решено подарить осужденному, у которого день рождения.

«Так случилось, что у Валерия нет родственников. Его никто не ждет, не отправляет посылок и передач, не пишет письма, и на свидания никто не приезжает. Он вырос в детском доме, это первое преступление совершенное им. Характеризуется положительно. Осужденные решили сделать сюрприз и поддержать Валерия. Мы на постоянной основе проводим беседы с осужденными о доброжелательном отношении друг к другу», - прокомментировал сотрудник учреждения, Бауыржан Исабаев.

Теплица при учреждении функционирует уже несколько лет. Для осужденных это хобби.

«Находясь здесь, я отвлекаюсь, забываюсь. Растения тоже живые, они требуют ухода и внимания. Вот, осенью посадили клубнику, уже дала первые плоды. Тут тепло, за растениями мы ухаживаем, даже разговариваем с ними», - поделился садовод Андрей.

Кроме клубники в теплице растут помидоры, укроп, петрушка, лук, редис, лимон, дикий гранат и розы. Все продукты, выращенные здесь, отправляют в столовую учреждения. Цветы же растят к возобновлению свиданий, чтобы подарить их мамам и женам, с нетерпением, ожидающим окончания карантина.



