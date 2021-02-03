Первый урожай клубники собрали в теплице павлодарской колонии
Ягод вышло немного, всего две тарелки. Осужденные решили разделить собранный урожай на две части, одну – имениннику, другую – подарить самому взрослому осужденному колонии Алексею. Ему 71 год.
«Здесь мой возраст уважают, несмотря на то, что я преступник. Даже прослезился если честно. Спасибо большое», – сказал Алексей. Мужчина отбывает наказание за причинение вреда здоровью, до конца срока ему еще четыре года.
Вторую часть собранных плодов было решено подарить осужденному, у которого день рождения.
«Так случилось, что у Валерия нет родственников. Его никто не ждет, не отправляет посылок и передач, не пишет письма, и на свидания никто не приезжает. Он вырос в детском доме, это первое преступление совершенное им. Характеризуется положительно. Осужденные решили сделать сюрприз и поддержать Валерия. Мы на постоянной основе проводим беседы с осужденными о доброжелательном отношении друг к другу», - прокомментировал сотрудник учреждения, Бауыржан Исабаев.
Теплица при учреждении функционирует уже несколько лет. Для осужденных это хобби.
«Находясь здесь, я отвлекаюсь, забываюсь. Растения тоже живые, они требуют ухода и внимания. Вот, осенью посадили клубнику, уже дала первые плоды. Тут тепло, за растениями мы ухаживаем, даже разговариваем с ними», - поделился садовод Андрей.
Кроме клубники в теплице растут помидоры, укроп, петрушка, лук, редис, лимон, дикий гранат и розы. Все продукты, выращенные здесь, отправляют в столовую учреждения. Цветы же растят к возобновлению свиданий, чтобы подарить их мамам и женам, с нетерпением, ожидающим окончания карантина.