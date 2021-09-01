Первый урок от полиции получили костанайские школьники

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — 1 сентября в Костанайской области стартовало оперативно-профилактическое мероприятие «Внимание: дети!», которое продлится до 9 сентября, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области.

В День знаний более 1200 полицейских обеспечивали безопасность возле школ области. В Костанае было задействовано 140 сотрудников.

Сотрудники ювенальной полиции по окончании торжественных линеек в рамках проведения классных часов проведели лекции на вопрос безопасности в организациях образования.

Как отметил заместитель управления местной полицейской службы, подполковник полиции Виталий Цой, в настоящее время во всех 477 школах области установлены камеры видеонаблюдения. В городах Костанай и Рудный камеры видеонаблюдения выведены на Центр оперативного управления. Во многих школах установлены электромагнитные турникеты, громкоговорители для быстрого оповещения учащихся об опасности, так же в 125 школах установлены тревожные кнопки.

Последний год многие школьники провели в условиях дистанционного обучения. В полиции отмечают, что детям и родителям необходимо напомнить об основных правилах обеспечения безопасности.

Так, департаментом полиции совместно с управлением образования разработаны буклеты на тему: «Безопасное поведение детей в общественных местах», «Правила о запрете проноса запрещенных предметов в школы». Буклеты вручены всем учащимся и их родителям.

«В начале учебного года обязательно пройдите с ребенком его маршрут в школу. По дороге напомните ему основные правила поведения на улице и дороге. Составьте маршрут его безопасного пути, с указанием улиц, пешеходных переходов, светофоров, обязательно при этом отметить нужно опасные объекты, располагаемые по пути и обязательно, схему безопасного маршрута вклейте в дневник», - разъяснил начальник отдела местной полицейской службы УП Костаная Марат Сахратов.

В преддверии нового учебного года вблизи многих учебных заведений на территории области обновлена дорожная разметка и места пешеходных переходов. Основная цель мероприятия «Внимание дети!» профилактика детского дорожного травматизма, а также закрепления у детей навыков, связанных с безопасным поведением на улицах и дорогах.