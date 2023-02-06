Первый улучшенный модельный контракт на добычу углеводородов подписан в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Контракт на добычу углеводородного сырья подписал Лукойл с национальной компанией «КазМунайГаз» (КМГ). Казахстанская компания получила право пользования недрами по участкам недр «Каламкас Море», Хазар, Ауэзов», расположенным в казахстанском секторе Каспийского моря, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики РК.

По данным пресс-службы Минэнерго республики, это первое соглашение, заключаемое на условиях типового контракта на добычу углеводородов на участке недр «Каламкас-море, Хазар, Ауэзов».

Практическим результатом явились прямые переговоры между Министерством энергетики Республики Казахстан и АО НК «КазМунайГаз» 24 января 2023 года о предоставлении права пользования недрами на участки недр «Каламкас Море», Хазар, Ауэзов», расположенных в казахстанском секторе Каспийского моря (комплексный морской проект).

Лукойл - одна из крупнейших вертикально интегрированных публичных нефтегазовых компаний мира, выбран в качестве стратегического партнера национальной компании в области углеводородов.

6 февраля 2023 года подписан первый контракт на добычу углеводородного сырья в соответствии с требованиями типового контракта на добычу углеводородов в рамках объектов капитального строительства.

«Реализация данного проекта предполагает выплату подписного бонуса в размере 32 млн долларов США, привлечение прямых инвестиций в размере более 6 млрд долларов США, создание около 2000 новых рабочих мест на начальном этапе реализации проекта», - говорится в сообщении.

Фото: gov.kz