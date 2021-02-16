Первый тур женского чемпионата Казахстана по хоккею состоится в марте

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Проведение стартового отрезка чемпионата РК среди женских команд запланировано в период с 7 по 11 марта. Встречи пройдут в Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

В текущем чемпионате за награды будут бороться пять коллективов: «Айсулу» Алматы, «Томирис» Нур-Султан, «Торпедо» Усть-Каменогорск, «Барс» Алматинская область, «Жулдыз» Алматы.

Стоит отметить, что матчи чемпионата будут проходить без зрителей при строгом соблюдении всех санитарно-эпидемиологических правил и норм в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача Республики Казахстан «О дальнейшем усилении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения Республики Казахстан».