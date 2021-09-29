Первый спутник для исследования Солнца запустят до конца года в Китае

ПЕКИН-ЧЖУХАЙ. КАЗИНФОРМ – Первый спутник для исследования Солнца запустит Китай в этом году. Об этом в ходе проходящей в эти дни Международной авиационно-космической выставки Airshow China 2021 заявила Шанхайская академия технологий космических полетов (SAST), передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно сообщению SAST, до конца текущего года Китай намерен запустить свой первый спутник для исследования Солнца. Основной полезной нагрузкой на спутнике станет солнечный спектрометр, который будет собирать изображения Солнца в H-альфе спектре и позволит исследователям наблюдать изменения на Солнце во время солнечных вспышек.

Спутник состоит из отсеков платформы и полезной нагрузки, что обеспечивает сверхвысокую точность наведения и стабильность полезной нагрузки.

В SAST надеются, что запуск спутника позволит Китаю продвинуть фундаментальные исследования Солнца, придаст импульс развитию соответствующих высокотехнологичных отраслей промышленности и внесет вклад в международные исследования Солнца.

Напомним, что с 28 сентября по 3 октября в городе Чжухай провинции Гуандун на юге Китая проходит 13-я Международная авиационно-космическая выставка Airshow China 2021. В этом году на выставке представлены тысячи образцов гражданской и военной техники, аэрокосмической и обороной продукции от 700 компаний из 40 стран и регионов.

Оргкомитет Airshow China объявил, что 14-я Международная аэрокосмическая выставка пройдет в Чжухае с 8 по 13 ноября 2022 года.