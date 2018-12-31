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Первый спортклуб появился в отдаленном селе Павлодарской области
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В селе Каратерек Майского района Павлодарской области открылся первый спортивный клуб. Такой подарок своей малой Родине сделала активная молодежь, передает МИА «Казинформ».
В церемонии открытия нового спортивного объекта приняли участие заместитель районного акима Мадина Кусаинова, представители районного маслихата, жители села.
«2019 год по инициативе Главы государства объявлен Годом молодежи. И открытие нового социального объекта в селе Каратерек силами его молодых уроженцев является показательным примером для многих», - отметила Мадина Кусаинова.
В отдаленном ауле Каратерек сегодня проживают 900 человек, из них около 100 человек - молодежь. С открытием спортклуба со звучным названием «Qazaq» сельчане получили возможность бесплатно заниматься различными видами спорта. Клуб оснащен всем необходимым спортивным оборудованием, в том числе для қазақша күрес, бокса, тяжелой атлетики.
Отметим, проект стоимостью в 3 миллиона тенге реализован на финансовые средства молодых людей - выходцев из Каратерека, некоторые из которых до сих пор проживают в родном ауле. Своим подарком они отдали дань уважения родной земле, взрастившей их.
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