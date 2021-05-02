Первый снимок из космоса казахстанского спутника ДЗЗ был посвящен столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанский спутник дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) «KazEOSat-1», запущенный ровно 7 лет назад, свой первый снимок сделал над территорией столицы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним, запуск первого казахстанского спутника ДЗЗ с космодрома Куру во Французской Гвиане состоялся 30 апреля 2014 года на европейской ракете-носителе «Вега». Создание космического аппарата с высоким пространственным разрешением в 1 метр французской компанией Airbus Defense and Space (бывшая EADS Astrium) по заказу Казкосмоса шло в течение четырех лет.

Для Казахстана, который впервые обретал свою спутниковую систему ДЗЗ, это был очень важный и волнительный момент. Делегация Казакосмоса во главе с председателем Национального космического агентства РК Талгатом Мусабаевым находилась на космодроме Куру, корреспондент МИА «Казинформ» вела прямой репортаж из Гвианского космического центра. Старт, назначенный на 29 апреля, откладывался на сутки по погодным условиям. Но, спустя резервное время, старт состоялся и прошел в штатном режиме, за пуском посредством прямого включения из Южной Америки наблюдали и в столице Казахстана.

«Прошло 7 лет работы спутника «KazEOSat-1», но он до сих пор является одним из лучших. Его отличительные качества - элементы искусственного интеллекта, а также и надежность, у него есть бортовой компьютер, который сам соображает и в критические моменты самостоятельно способен принять решение. Уверен, что спутник еще отработает не один год», - говорит Айдар Куатбаев, директор департамента космической системы (КС) ДЗЗ АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары».

Айдар Шакирович ведет этот проект создания казахстанской КС ДЗЗ с первого дня. «KazEOSat-1» высокого пространственного разрешения движется по так называемой солнечно-синхронной орбите — это когда космический аппарат летит от одного полюса планеты к другому. Зона радиовидимости спутника распространяется на огромную территорию континента - от полуострова Таймыр и почти до Северной Индии. В общей сложности спутник совершает более чем 14 витков в сутки вокруг Земли. Ежедневно проводятся три дневных и три ночных сеанса, когда космический аппарат находится в зоне радиовидимости. За это время на спутник передаётся пакет программных команд, а также сбрасывается накопленная аппаратом информация. Целевая задача – это съемка. Наши инженеры готовят планы на съемку, после чего получают, и обрабатывают данные ДЗЗ», - рассказал директор департамента КС ДЗЗ.

Сегодня Казахстан обладает космической системой ДЗЗ в составе двух спутников – высокого пространственного разрешения «KazEOSat-1», среднего пространственного разрешения «KazEOSat-2», наземного комплекса управления и центра обработки снимков, расположенных на территории Национального космического центра в Нур-Султане.

С момента первого космического снимка столицы, сделанного в первые майские дни 2014 года, казахстанская система дистанционного зондирования Земли, эксплуатацию которой успешно ведут специалисты АО «НК « Қазақстан Ғарыш Сапары», обеспечила государственные органы страны сотнями тысяч космоснимков, провела космомониторинг десятков миллионов квадратных км казахстанской земли.

Отметим, что с 1 января 2021 года, на основе поручений Президента РК, космический мониторинг применяется на всей территории республики.