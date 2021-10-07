Первый снежный день в Алматы - фоторепортаж

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Как алматинцы встретили первый снежный день - в фоторепортаже от корреспондента МИА «Казинформ».

Как оказалось, алматинцы не были готовы к капризу погоды. С утра город встал в длинные пробки после прошедшего ночью снегопада.

Однако алматинцы сразу же заполонили соцсети фотографиями и видео с заснеженных дворов.

Первый снег прекрасно сочетался со всеми красками осени. Когда осень и зима мимолетно слились воедино.

Ветви деревьев одели пушистый белый наряд. А трава укрылась сливочно-белым пледом. Красные лепестки роз покрылись белыми блёстками.

В этом году в Алматы снег выпал чуть раньше, чем в прошлые годы. Горожане сразу почувствовали приближение зимы. Ведь выпадение снега оказался нежданным после аномально тёплых осенних дней.

Напомним, сегодня в Алматы выпал первый снег. Жители города с утра активно делились фотографиями и видео заснеженного города.

Выпадение дождя с переходом в снег в городе прогнозируется с перерывами до 7 октября. Тем временем, в городе из-за теплой почвы происходит таяние снега.







