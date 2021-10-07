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    19:54, 06 Октябрь 2021 | GMT +6

    Первый снежный день в Алматы - фоторепортаж

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Как алматинцы встретили первый снежный день - в фоторепортаже от корреспондента МИА «Казинформ».

    Как оказалось, алматинцы не были готовы к капризу погоды. С утра город встал в длинные пробки после прошедшего ночью снегопада.

    Однако алматинцы сразу же заполонили соцсети фотографиями и видео с заснеженных дворов.

    Первый снег прекрасно сочетался со всеми красками осени. Когда осень и зима мимолетно слились воедино.

    Ветви деревьев одели пушистый белый наряд. А трава укрылась сливочно-белым пледом. Красные лепестки роз покрылись белыми блёстками.

    В этом году в Алматы снег выпал чуть раньше, чем в прошлые годы. Горожане сразу почувствовали приближение зимы. Ведь выпадение снега оказался нежданным после аномально тёплых осенних дней.

    Напомним, сегодня в Алматы выпал первый снег. Жители города с утра активно делились фотографиями и видео заснеженного города.

    Выпадение дождя с переходом в снег в городе прогнозируется с перерывами до 7 октября. Тем временем, в городе из-за теплой почвы происходит таяние снега.




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