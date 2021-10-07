Первый снежный день в Алматы - фоторепортаж
Как оказалось, алматинцы не были готовы к капризу погоды. С утра город встал в длинные пробки после прошедшего ночью снегопада.
Однако алматинцы сразу же заполонили соцсети фотографиями и видео с заснеженных дворов.
Первый снег прекрасно сочетался со всеми красками осени. Когда осень и зима мимолетно слились воедино.
Ветви деревьев одели пушистый белый наряд. А трава укрылась сливочно-белым пледом. Красные лепестки роз покрылись белыми блёстками.
В этом году в Алматы снег выпал чуть раньше, чем в прошлые годы. Горожане сразу почувствовали приближение зимы. Ведь выпадение снега оказался нежданным после аномально тёплых осенних дней.
Напомним, сегодня в Алматы выпал первый снег. Жители города с утра активно делились фотографиями и видео заснеженного города.
Выпадение дождя с переходом в снег в городе прогнозируется с перерывами до 7 октября. Тем временем, в городе из-за теплой почвы происходит таяние снега.