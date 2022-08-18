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Первый снег выпал вблизи города Риддера
18 Августа 2022 16:13

Первый снег выпал вблизи города Риддера

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Вблизи города Риддера в Восточно-Казахстанской области в горной местности выпал первый снег, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В социальных сетях распространяется фотография выпавшего снега в Риддере.

«Действительно, вблизи Риддера выпал снег. Но на территории самого города не выпал. Также не выпал снег на метеостанции», – сообщили в ответ на запрос МИА «Казинформ» специалисты филиала РГП «Казгидромет» в Восточно-Казахстанской области.

Метеостанция расположена на высоте 800-900 метров. Высота местности, где выпал снег – 1 800- 1 900 метров.


Фото: www.instagram.com/ridder.city

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