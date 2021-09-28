Первый снег выпал в Северо-Казахстанской области

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Айыртауском районе Северо-Казахстанской области 27 сентября выпал первый снег, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации филиала РГП «Казгидромет», небольшой снег зарегистрировала метеостанция в селе Саумалколь.





По прогнозам синоптиков, неблагоприятная погода ожидается и 28 сентября. Ночью на юге области, днем на большей части региона пройдет дождь и снег. Ожидается восточный, северо-восточный ветер со скоростью 15-20 метров в секунду. Ночью на юго-западе области, днем на большей части территории порывы ветра будут достигать 23-28 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит 0-5 градусов тепла, на северо-востоке области – три градуса мороза. Днем ожидается 3-8 градусов тепла.

В Петропавловске прогнозируется переменная облачность, снег и дождь днем. Сильный ветер. Днем в городе температура воздуха составит 6-8 тепла. Ночью столбик термометра опустится до 2-4 градусов.

Напомним, снег сегодня прошел в Акмолинской области.



