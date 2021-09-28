РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    01:00, 28 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Первый снег выпал в Северо-Казахстанской области

    None
    None
    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Айыртауском районе Северо-Казахстанской области 27 сентября выпал первый снег, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации филиала РГП «Казгидромет», небольшой снег зарегистрировала метеостанция в селе Саумалколь.


    По прогнозам синоптиков, неблагоприятная погода ожидается и 28 сентября. Ночью на юге области, днем на большей части региона пройдет дождь и снег. Ожидается восточный, северо-восточный ветер со скоростью 15-20 метров в секунду. Ночью на юго-западе области, днем на большей части территории порывы ветра будут достигать 23-28 метров в секунду.

    Температура воздуха ночью составит 0-5 градусов тепла, на северо-востоке области – три градуса мороза. Днем ожидается 3-8 градусов тепла.

    В Петропавловске прогнозируется переменная облачность, снег и дождь днем. Сильный ветер. Днем в городе температура воздуха составит 6-8 тепла. Ночью столбик термометра опустится до 2-4 градусов.

    Напомним, снег сегодня прошел в Акмолинской области.



    Теги:
    Погода Северо-Казахстанская область Казгидромет Видео
    Сейчас читают
    00:03, 02 Октябрь 2023
    Заморозки ожидаются в Казахстане 2 октября
    Сегодня, 23:23
    Милад Карими завоевал олимпийскую лицензию в Париж
    Сегодня, 22:55
    В Экибастузе запустили все тепломагистрали
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!