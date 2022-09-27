Первый снег выпал в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Ночью в Петропавловске пошел первый снег, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Пользователи социальных сетей делятся кадрами снегопада на фоне еще зелено-желтых деревьев. Заснеженные крыши домов, автомобили, скамейки - красивое напоминание о приближающихся зимних холодах.

Столбик термометра в Петропавловске в 8:00 утра показывал ноль градусов. Днем в городе ожидается три градуса тепла. К обеду, вероятно, вся эта снежная красота растает.

В этом году сентябрь долго радовал североказахстанцев теплой и даже жаркой погодой. Резкое понижение температуры произошло в понедельник, 26-го сентября. Неделя в регионе началась с сильного дождя.

В прошлом году первый снег в регионе выпал 28-го сентября.