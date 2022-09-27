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    08:17, 27 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Первый снег выпал в Петропавловске

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Ночью в Петропавловске пошел первый снег, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Пользователи социальных сетей делятся кадрами снегопада на фоне еще зелено-желтых деревьев. Заснеженные крыши домов, автомобили, скамейки - красивое напоминание о приближающихся зимних холодах.

    Столбик термометра в Петропавловске в 8:00 утра показывал ноль градусов. Днем в городе ожидается три градуса тепла. К обеду, вероятно, вся эта снежная красота растает.

    В этом году сентябрь долго радовал североказахстанцев теплой и даже жаркой погодой. Резкое понижение температуры произошло в понедельник, 26-го сентября. Неделя в регионе началась с сильного дождя.

    В прошлом году первый снег в регионе выпал 28-го сентября.


    Теги:
    Северо-Казахстанская область Погода
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