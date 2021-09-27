Первый снег выпал в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В некоторых районах Костанайской области, а также в областном центре - Костанае выпал первый снег, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Фото и видео с необычным для сентября явлением делятся пользователи социальных сетей.

«А у нас в области снег», - делится один из пользователей Инстаграм, житель района Б. Майлина.

«С первым снегом!» - пишет другой пользователь, жительница города Костаная.

Как сообщили в Костанайском филиале «Казгидромет», 27 сентября в Костанайской области ожидаются осадки - дождь с переходом в снег. Ветер восточный на севере, юге области 15-20 м/с. В Костанае ожидаются осадки, также дождь с переходом в снег. Порывы ветра до 15-20 м/с», - сообщили в учреждении.