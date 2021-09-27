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    14:25, 27 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Первый снег выпал в Костанайской области

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В некоторых районах Костанайской области, а также в областном центре - Костанае выпал первый снег, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Фото и видео с необычным для сентября явлением делятся пользователи социальных сетей.

    «А у нас в области снег», - делится один из пользователей Инстаграм, житель района Б. Майлина.

    «С первым снегом!» - пишет другой пользователь, жительница города Костаная.

    Как сообщили в Костанайском филиале «Казгидромет», 27 сентября в Костанайской области ожидаются осадки - дождь с переходом в снег. Ветер восточный на севере, юге области 15-20 м/с. В Костанае ожидаются осадки, также дождь с переходом в снег. Порывы ветра до 15-20 м/с», - сообщили в учреждении.

    Теги:
    Погода Костанайская область
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