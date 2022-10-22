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    16:50, 22 Октябрь 2022 | GMT +6

    Первый снег выпал в Костанае

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Осенний дождь в Костанае перерос в снегопад, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По прогнозам синоптиков, снег ожидался в Костанае в воскресенье, 23 октября, но погода распорядилась иначе.

    В субботу и воскресенье в регионе ожидается усиление ветра с порывами до 23 метров в секунду, осадки в виде дождя, низовая метель и гололед. К понедельнику, 24 октября ожидается прояснение погоды.



    Между тем, костанайцы делятся фото и видео первого снега в социальных сетях.

    Ранее сообщалось, что в северных регионах Казахстана синоптики в выходные прогнозируют дождь с переходом в снег, местами туман, гололед, низовую метель. В Костанае ожидается переменная облачность, дождь со снегом, ветер 9-14, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем 1-3 градуса тепла.


    Теги:
    Регионы Казахстана Природа Костанай Костанайская область Видео Погода
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