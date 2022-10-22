Первый снег выпал в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Осенний дождь в Костанае перерос в снегопад, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По прогнозам синоптиков, снег ожидался в Костанае в воскресенье, 23 октября, но погода распорядилась иначе.

В субботу и воскресенье в регионе ожидается усиление ветра с порывами до 23 метров в секунду, осадки в виде дождя, низовая метель и гололед. К понедельнику, 24 октября ожидается прояснение погоды.









Между тем, костанайцы делятся фото и видео первого снега в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что в северных регионах Казахстана синоптики в выходные прогнозируют дождь с переходом в снег, местами туман, гололед, низовую метель. В Костанае ожидается переменная облачность, дождь со снегом, ветер 9-14, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем 1-3 градуса тепла.