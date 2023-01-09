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Первый снег выпал в Баку

9 Января 2023, 20:39
Первый снег выпал в Баку

БАКУ. КАЗИНФОРМ – В результате вторжения холодных воздушных масс в Баку и на другие территории Азербайджана со вчерашнего дня в столице наблюдается снежная погода, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Продолжающийся снегопад в столице Азербайджана привел к массовым ДТП, транспортному коллапсу на дорогах, а гололед – травмам среди жителей.

В связи со снегопадом в Бакинскую станцию скорой и неотложной медицинской помощи поступило 16 обращений, которые в основном касались травм суставов, таза, запястий, лодыжек и кистей рук.

Снегопад также парализовал движение на дорогах из-за того, что проезжая часть покрыта снегом и льдом. В результате чего на трассе Баку-Сумгайыт в утренние часы произошло около 10 цепных аварий.

Коммунальные службы расчищают дороги, посыпают их солью и песком, привлечены техника и сотрудники городской коммунальной службы.

С 7 января погодные условия на территории Азербайджана резко изменились, выпал мокрый снег, наблюдался мороз, дороги покрылись льдом.

В Бюро гидрометеорологических прогнозов предупредили, что ночью в Баку и на Абшеронском полуострове температура упадет до -4°, а в регионах страны температура воздуха составит ночью 3-8° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.

Синоптики ожидают, что в ближайшие пару дней будет снег, гололед, снизится видимость. МЧС Азербайджана обратилось к населению в связи с резким похолоданием и призвал соблюдать меры предосторожности.

Тем временем, как сообщает «Казгидромет», 10-12 января на большей части Казахстана ожидаются сильные морозы, которые принесет Северный антициклон с холодным арктическим воздухом. Прогнозируется, что из-за резкого похолодания температура опустится до 35-40° ниже нуля.

Фото: АЗЕРТАДЖ


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