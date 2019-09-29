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Первый снег в Петропавловске
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске минувшей ночью выпал первый снег, передает корреспондент МИА «Казинформ».
К утру снежное покрывало и сугробики на машинах растаяли. Однако некоторые жители Петропавловска успели запечатлеть первый в этом году снег и поделились фотографиями в социальных сетях. Снег прошел и в районах. Житель Есильского района написал, что сделал фотографию ранним утром.
Сейчас термометры в городе показывают +3 градуса. Утром начиналась настоящая метель. Завершилась она в считанные минуты. Пытающееся выглянуть солнце сменяют тяжелые тучи.
О переходе дождя в мокрый снег и понижении температуры воздуха жителей региона служба спасения 112 предупреждала заранее. В ближайшие дни, по прогнозам синоптиков, на севере Казахстана установится относительно теплая погода - до 5-10 градусов тепла днем.
Ранее мы рассказывали, каким будет октябрь в Северном Казахстане.
Напомним, мокрый снег идет в Акмолинск о й области.
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