Первый снег в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске минувшей ночью выпал первый снег, передает корреспондент МИА «Казинформ».

К утру снежное покрывало и сугробики на машинах растаяли. Однако некоторые жители Петропавловска успели запечатлеть первый в этом году снег и поделились фотографиями в социальных сетях. Снег прошел и в районах. Житель Есильского района написал, что сделал фотографию ранним утром.





Сейчас термометры в городе показывают +3 градуса. Утром начиналась настоящая метель. Завершилась она в считанные минуты. Пытающееся выглянуть солнце сменяют тяжелые тучи.





О переходе дождя в мокрый снег и понижении температуры воздуха жителей региона служба спасения 112 предупреждала заранее. В ближайшие дни, по прогнозам синоптиков, на севере Казахстана установится относительно теплая погода - до 5-10 градусов тепла днем.

Ранее мы рассказывали, каким будет октябрь в Северном Казахстане.

Напомним, мокрый снег идет в Акмолинск о й области.