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Первый случай заражения омикрон-штаммом выявлен в КНДР
12 Мая 2022 09:38

Первый случай заражения омикрон-штаммом выявлен в КНДР

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Власти КНДР зафиксировали первый случай заболевания омикрон-штаммом COVID-19 в стране. Об этом сообщило южнокорейское агентство Yonhap, передает МИА «Казинформ».

Согласно сообщению, образцы, взятые у пациентов с высокой температурой в минувшее воскресенье в Пхеньяне, идентичны подтипу штамма «омикрон». Объявлено о введении механизма борьбы с коронавирусом в режиме «максимальной чрезвычайной ситуации».

По информации китайских СМИ, власти КНДР, начиная с 11 мая призвали жителей страны изолироваться на дому, так как у многих наблюдаются симптомы «подозрительного гриппа».

По информации Yonhap, власти КНДР в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, связанной с риском распространения COVID-19 в стране усилили санитарный контроль на границах.

Автор:
Корреспондент
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