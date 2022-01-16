Первый случай заражения «омикрон»-штаммом COVID-19 выявили в Пекине
ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Первый локальный случай заражения «омикрон»-штаммом COVID-19 выявлен в субботу в Пекине. Об этом говорится в заявлении столичного Центра по контролю и профилактике заболеваний, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».
Инфицированный выявлен в районе Хайдянь на северо-западе Пекина, не контактировал ни с одним заболевшим коронавирусом и не покидал город в течение последних двух недель.
По сообщению Пекинского центра по контролю и профилактике заболеваний, штамм коронавируса «омикрон» стал доминирующим в мире, и в ряде мест Китая уже зарегистрированы локальные вспышки COVID-19.
В связи с приближением Нового года по лунному календарю («Чуньцзе», Праздник весны) и зимними Олимпийскими играми в Пекине вводятся повышенные меры противоэпидемической безопасности. Ужесточают контроль за въезжающими гражданами. Лиц, возвратившихся в Пекин из других регионов КНР, которым присвоен повышенный уровень эпидемической опасности, ожидает домашняя изоляция.
Жителям мегаполиса также рекомендовано воздержаться от выезда из столицы на период предстоящих праздничных каникул в связи с «Чуньцзе».
Администрация Пекина настойчиво призывает жителей столицы к ношению масок, социальному дистанцированию, регулярному мытью рук и вакцинации против коронавируса.
В эти выходные из-за рубежа в Пекин прибывают около 200 лиц, задействованных в подготовке и проведении зимних Олимпийских игр. По словам представителей оргкомитета «Пекин-2022», прибывающим в столицу КНР требуется проводить ежедневный мониторинг состояния здоровья в течение 14 дней до вылета, пройти полный курс вакцинации и сдать два ПЦР-теста за 96 часов перед посадкой.
XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.
- Как костанайские школьники вакцинируются от КВИ в пунктах при учебных заведениях
- 253 пациента с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии – Минздрав РК
- Коронавирус: Северо-Казахстанская область перешла в «желтую» зону
- Пневмония с признаками КВИ: 85 заболевших, два летальных исхода за сутки
- Сколько беременных и подростков получили вакцину от коронавируса в РК
- 1 627 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане за сутки
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана