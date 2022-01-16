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Первый случай заражения «омикрон»-штаммом COVID-19 выявили в Пекине

16 Января 2022 16:32
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Первый случай заражения «омикрон»-штаммом COVID-19 выявили в Пекине

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Первый локальный случай заражения «омикрон»-штаммом COVID-19 выявлен в субботу в Пекине. Об этом говорится в заявлении столичного Центра по контролю и профилактике заболеваний, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

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Инфицированный выявлен в районе Хайдянь на северо-западе Пекина, не контактировал ни с одним заболевшим коронавирусом и не покидал город в течение последних двух недель.

По сообщению Пекинского центра по контролю и профилактике заболеваний, штамм коронавируса «омикрон» стал доминирующим в мире, и в ряде мест Китая уже зарегистрированы локальные вспышки COVID-19.

В связи с приближением Нового года по лунному календарю («Чуньцзе», Праздник весны) и зимними Олимпийскими играми в Пекине вводятся повышенные меры противоэпидемической безопасности. Ужесточают контроль за въезжающими гражданами. Лиц, возвратившихся в Пекин из других регионов КНР, которым присвоен повышенный уровень эпидемической опасности, ожидает домашняя изоляция.

Жителям мегаполиса также рекомендовано воздержаться от выезда из столицы на период предстоящих праздничных каникул в связи с «Чуньцзе».

Администрация Пекина настойчиво призывает жителей столицы к ношению масок, социальному дистанцированию, регулярному мытью рук и вакцинации против коронавируса.

В эти выходные из-за рубежа в Пекин прибывают около 200 лиц, задействованных в подготовке и проведении зимних Олимпийских игр. По словам представителей оргкомитета «Пекин-2022», прибывающим в столицу КНР требуется проводить ежедневный мониторинг состояния здоровья в течение 14 дней до вылета, пройти полный курс вакцинации и сдать два ПЦР-теста за 96 часов перед посадкой.

XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.


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#Здравоохранение   #Китай   #Коронавирус в мире   #Мировые новости  
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Автор:

Руслан Сулейменов

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