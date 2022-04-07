Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Здравоохранение

Первый случай заражения новым вариантом коронавируса ХЕ выявили в Индии

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
7 Апреля 2022, 09:31
Первый случай заражения новым вариантом коронавируса ХЕ выявили в Индии

НЬЮ-ДЕЛИ. СИНЬХУА-КАЗИНФОРМ - В индийском городе Мумбаи, финансовой столице страны, сегодня был зарегистрирован первый случай заражения подвидом омикрон-штамма коронавируса ХЕ. Об этом сообщили местные СМИ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Синьхуа.

Этот новый вариант, который считается более заразным, чем омикрон-штамм, был впервые обнаружен в Великобритании.

По данным Всемирной организации здравоохранения, новая мутация примерно на 10 процентов заразнее, чем подвид омикрон-штамма коронавируса BA.2.

До настоящего времени подвид штамма коронавируса «омикрон» ВА.2 считался наиболее заразным из всех вариантов COVID-19, следует из сообщений СМИ.

Здравоохранение   Индия   Коронавирус в мире   Мировые новости  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Заморозки прогнозируют в СКО
Заморозки прогнозируют в СКО
Сильные дожди идут в СКО
Сильные дожди идут в СКО
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге
Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге
153 миллиона тенге на пожарное депо в массиве Ильинка просят власти Астаны
153 миллиона тенге на пожарное депо в массиве Ильинка просят власти Астаны
Касым-Жомарт Токаев встретил Президента Германии Франк-Вальтер Штайнмайера в Акорде
Касым-Жомарт Токаев встретил Президента Германии Франк-Вальтер Штайнмайера в Акорде
Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
Причину пожара под Астаной установит комиссия
Причину пожара под Астаной установит комиссия