Первый случай заражения новым вариантом коронавируса ХЕ выявили в Индии

НЬЮ-ДЕЛИ. СИНЬХУА-КАЗИНФОРМ - В индийском городе Мумбаи, финансовой столице страны, сегодня был зарегистрирован первый случай заражения подвидом омикрон-штамма коронавируса ХЕ. Об этом сообщили местные СМИ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Синьхуа.

Этот новый вариант, который считается более заразным, чем омикрон-штамм, был впервые обнаружен в Великобритании.

По данным Всемирной организации здравоохранения, новая мутация примерно на 10 процентов заразнее, чем подвид омикрон-штамма коронавируса BA.2.

До настоящего времени подвид штамма коронавируса «омикрон» ВА.2 считался наиболее заразным из всех вариантов COVID-19, следует из сообщений СМИ.